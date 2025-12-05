Milano 16:02
43.634 +0,26%
Nasdaq 16:02
25.759 +0,69%
Dow Jones 16:02
48.069 +0,46%
Londra 16:02
9.706 -0,05%
Francoforte 16:02
24.109 +0,95%

Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,06%)

Il Dow Jones prende il via a 47.879,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,06%)
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile +0,06%, a quota 47.879,6 in apertura.
Condividi
```