Milano
17:29
42.890
-0,31%
Nasdaq
17:34
23.176
-0,89%
Dow Jones
17:34
44.944
+0,05%
Londra
17:30
9.297
+1,17%
Francoforte
17:30
24.277
-0,60%
Mercoledì 20 Agosto 2025, ore 17.51
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Construction & Materials
Eurozona: giornata depressa per l'EURO STOXX Construction & Materials
20 agosto 2025 - 17.00
Il
Comparto costruzioni europeo
perde l'1,20%, continuando la seduta a 804,74 punti.
