Eurozona, inflazione luglio confermata stabile al 2%. Contributo maggiore da servizi

(Teleborsa) - Confermata stabile l'2025. Secondo l'Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un +2% su base tendenziale, confermando il livello preliminare, uguale al mese precedente.Il contributo maggiore è provenuto dai(+1,46 punti percentuali, pp), seguiti da(+0,63 pp), beni industriali non energetici (+0,18 pp) ed energia (-0,23 pp).I tassi annui più bassi sono stati registrati a Cipro (0,1%), Francia (0,9%) e Irlanda (1,6%). I tassi annui più elevati sono stati registrati in Romania (6,6%), Estonia (5,6%) e Slovacchia (4,6%). Rispetto a giugno 2025, l'inflazione annua è, è rimasta stabile in sei ed è aumentata in tredici., si registra una variazione nulla che conferma la prima lettura contro il +0,3% del mese precedente.L'i, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, segna una crescita del 2,3% su base annua, in linea con la stima preliminare, uguale al mese precedente. La variazione mensile è del -0,2%, uguale alla stima iniziale rispetto al +0,4% del mese prima.L'della Zona Euro segna un 2,4% tendenziale, in linea con la stima preliminare, uguale a giugno.L'inflazione annua nell'è stata del 2,4% a luglio 2025, in aumento rispetto al 2,3% di giugno. Un anno prima, il tasso era del 2,8%.