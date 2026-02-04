Eurozona, inflazione gennaio attesa in calo all'1,7%

(Teleborsa) - Attesa in contrazione come da attesea gennaio. È quanto emerge dai dati preliminari dell'Ufficio statistico europeo (), che ha pubblicato stamattina la stima flash dell'inflazione.Il dato tendenziale segna un +1,7%, rispetto al +2% del mese precedente, in linea con quanto atteso dagli analisti.Su mese, invece, i prezzi al consumo segnano una variazione negativa dello 0,5% dal +0,2% del mese precedente.- viene stimata al 2,2% dal +2,3% del mese precedente., è attesa al +2,2%, rispetto al +2,3% del mese precedente.