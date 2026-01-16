Germania, nel 2025 inflazione media al +2,2%: uguale all'anno prima

(Teleborsa) - Confermata la stima preliminare dell'2025. Lo segnalano i dati pubblicati dall'ufficio statistico federale Destatis, che indicavano un incremento dell'1,8% su base annua, rispetto al +2,3% rilevato nel mese precedente. Su base mensile si registra un dato invariato, anche in questo caso uguale alla stima preliminare, contro il -0,2% di novembre.Quanto all', ha registrato una salita dello 0,2% su mese e un aumento del 2% su anno, anche in questo caso uguali al preliminare.I prezzi al consumo sono aumentati del 2,2% nel 2025rispetto al 2024. "L'andamento dei prezzi al consumo si è quindi stabilizzato. Nel 2024, il tasso di inflazione si è attestato anch'esso al +2,2% in media annua, superando nettamente la soglia del 2% degli anni precedenti", afferma Ruth Brand, presidente di Destatis. Nel 2023, il tasso medio annuo è stato del +5,9%, nel 2022 del +6,9% e nel 2021 del +3,1%.