Milano 11:28
45.055 -1,63%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 11:28
10.189 -0,45%
Francoforte 11:28
24.987 -1,23%

Eurozona, l'inflazione diminuisce a +1,9% su anno a dicembre

Economia, Macroeconomia
Eurozona, l'inflazione diminuisce a +1,9% su anno a dicembre
(Teleborsa) - Il tasso di inflazione annuo nell'area euro è stato dell'1,9% a dicembre 2025, in calo rispetto al 2,1% di novembre. Lo comunica Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. Le attese degli analisti erano per un valore del 2%. Un anno prima, il tasso era del 2,4%.

L'inflazione annua nell'Unione Europea è stata del 2,3% a dicembre 2025, in calo rispetto al 2,4% di novembre. Un anno prima, il tasso era del 2,7%.

I tassi annui più bassi sono stati registrati a Cipro (0,1%), Francia (0,7%) e Italia (1,2%). I tassi annui più alti sono stati registrati in Romania (8,6%), Slovacchia (4,1%) ed Estonia (4,0%). Rispetto a novembre 2025, l'inflazione annua è diminuita in diciotto Stati membri, è rimasta stabile in tre ed è aumentata in sei.

A dicembre 2025, il contributo più elevato al tasso di inflazione annuale dell'area dell'euro è venuto dai servizi (+1,54 punti percentuali, pp), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (+0,49 pp), beni industriali non energetici (+0,09 pp) ed energia (-0,18 pp).
Condividi
```