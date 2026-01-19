Eurozona, l'inflazione diminuisce a +1,9% su anno a dicembre

(Teleborsa) - Ilnell'è stato dell'1,9% a2025, in calo rispetto al 2,1% di novembre. Lo comunica Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. Le attese degli analisti erano per un valore del 2%. Un anno prima, il tasso era del 2,4%.L'inflazione annua nell'è stata del 2,3% a dicembre 2025, in calo rispetto al 2,4% di novembre. Un anno prima, il tasso era del 2,7%.sono stati registrati a Cipro (0,1%), Francia (0,7%) e Italia (1,2%). Isono stati registrati in Romania (8,6%), Slovacchia (4,1%) ed Estonia (4,0%). Rispetto a novembre 2025, l'inflazione annua è diminuita in diciotto Stati membri, è rimasta stabile in tre ed è aumentata in sei.A dicembre 2025, ilal tasso di inflazione annuale dell'area dell'euro è venuto dai(+1,54 punti percentuali, pp), seguiti da alimentari, alcol e tabacco (+0,49 pp), beni industriali non energetici (+0,09 pp) ed energia (-0,18 pp).