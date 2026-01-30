Milano 9:55
Lavoro, Inps: "Bonus 500 euro anche per i liberi professionisti under 35"

(Teleborsa) - Il bonus di 500 euro al mese (per un massimo di tre anni) previsto dal decreto Coesione spetta anche ai giovani liberi professionisti under 35 con partita Iva. L'agevolazione – fa sapere l'Inps – si applica alle nuove attività avviate tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei settori strategici per l'innovazione tecnologica, la transizione digitale e l'ecologia.

Il contributo è destinato ai giovani under 35 in stato di disoccupazione alla data di avvio dell'attività (per i professionisti, alla data di apertura della partita Iva).

La misura interessa attività avviate fra primo luglio 2024 e 31 dicembre 2025, esclusivamente in settori strategici (nuove tecnologie, digitalizzazione, transizione ecologica).

Il contributo ammonta a 500 euro mensili per un massimo di tre anni (fino a 18mila euro complessivi).

Il servizio di presentazione della domanda, disponibile nella pagina Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche, rimarrà aperto dal 31 gennaio al 2 marzo 2026 esclusivamente per i liberi professionisti.









