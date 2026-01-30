Lavoro, Inps: "Bonus 500 euro anche per i liberi professionisti under 35"

(Teleborsa) - Il(per un massimo di tre anni) previsto dal decreto Coesione spetta anche ai giovani liberi professionisti under 35 con partita Iva. L'agevolazione – fa sapere– si applica alle nuove attività avviate tra il primo luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei settori strategici per l'innovazione tecnologica, la transizione digitale e l'ecologia.Il contributo è destinato aialla data di avvio dell'attività (per i professionisti, alla data di apertura della partita Iva).La misura interessaesclusivamente in settori strategici (nuove tecnologie, digitalizzazione, transizione ecologica).Il contributo ammonta a(fino a 18mila euro complessivi).Il servizio didisponibile nella pagina Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche, rimarrà aperto dal 31 gennaio al 2 marzo 2026 esclusivamente per i liberi professionisti.