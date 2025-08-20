Milano 13:49
Fisia Italimpianti (Webuild) consegna lotto 2 del sistema Riachuelo in Argentina
(Teleborsa) - Il consorzio guidato da Fisia Italimpianti, società del Gruppo Webuild, ha ufficialmente consegnato al cliente AySA il Lotto 2 del Sistema Riachuelo, segnando il completamento dell'intero impianto di trattamento delle acque reflue, il più grande e tecnologicamente avanzato dell'America Latina.

L'impianto, già operativo, rappresenta un intervento strategico per la riqualificazione ambientale del bacino del Río de la Plata e per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie di oltre 4 milioni di abitanti della capitale argentina. Il Sistema Riachuelo, sostenuto dalla Banca Mondiale, coinvolge infatti 14 comuni. A regime, sarà in grado di trattare fino a 2,3 milioni di metri cubi di acque reflue al giorno e contribuirà ad estendere la rete fognaria a 1,5 milioni di abitanti.

L'intero Sistema si articola in tre lotti. Il primo lotto riguarda la raccolta delle acque reflue urbane; il secondo, consegnato ora, ha curato il pretrattamento avanzato delle acque; il terzo lotto, già completato sempre ad opera di Webuild, ha garantito lo scarico sicuro nel Río de la Plata tramite la realizzazione di un tunnel subfluviale lungo 12 chilometri e posato a 40 metri di profondità sul fondo del fiume.

