Francoforte: in calo Lanxess

(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimica tedesca
, che presenta una flessione dell'1,99%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Lanxess
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,74%, rispetto a -0,62% del Germany MDAX
).
Lo status tecnico di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 24,85 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 25,17, mentre il primo supporto è stimato a 24,53.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)