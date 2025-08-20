Milano 13:50
42.947 -0,17%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 13:50
9.232 +0,47%
Francoforte 13:50
24.344 -0,32%

Francoforte: in calo Lanxess

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia chimica tedesca, che presenta una flessione dell'1,99%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Lanxess mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,74%, rispetto a -0,62% del Germany MDAX).


Lo status tecnico di medio periodo della società che produce prodotti chimici e polimeri ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 24,85 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 25,17, mentre il primo supporto è stimato a 24,53.

