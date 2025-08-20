Milano 13:50
Francoforte: si concentrano le vendite su Sma Solar Technology

Pressione su Sma Solar Technology, che tratta con una perdita del 2,68%.
