Hertz, partnership con Amazon Autos per vendere veicoli usati online

(Teleborsa) - Hertz
, colosso statunitense dell'autonoleggio, ha aderito ad Amazon Autos
, consentendo agli acquirenti di consultare, finanziare e acquistare tra una selezione di migliaia di veicoli usati di alta qualità negli Stati Uniti. Si tratta di "un passo significativo nella più ampia strategia di trasformazione di Hertz, che include la creazione di partnership tecnologiche innovative per offrire un'esperienza cliente più fluida
", si legge in una nota.
Hertz sta ampliando l'inventario disponibile sulla sezione Auto di Amazon
per offrire una selezione più ampia di veicoli di marchi affidabili come Ford, Toyota, Chevrolet, Nissan e altri. I clienti possono ora consultare gli annunci di Hertz Car Sales su Amazon Autos, completare l'acquisto online e ritirare il veicolo presso le sedi Hertz Car Sales. Inizialmente, questo servizio sarà disponibile a Dallas, Houston, Los Angeles e Seattle
, con l'intenzione di estenderlo alle 45 sedi Hertz Car Sales in tutti gli Stati Uniti.
"Il nostro obiettivo è reinventare l'esperienza di acquisto di un'auto e raggiungere i clienti ovunque si trovino, online o di persona, con comodità, sicurezza e scalabilità", ha dichiarato Jeff Adams
, Vicepresidente Esecutivo di Hertz Car Sales. "Questa collaborazione ci consente di offrire una selezione più ampia di veicoli ben tenuti da più concessionari in tutto il paese, mantenendo al contempo la semplicità che i clienti si aspettano da Amazon", ha dichiarato Fan Jin
, Global Head di Amazon Autos.(Foto: Hertz)