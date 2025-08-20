Hertz, partnership con Amazon Autos per vendere veicoli usati online

Hertz

(Teleborsa) -, colosso statunitense dell'autonoleggio, ha, consentendo agli acquirenti di consultare, finanziare e acquistare tra una selezione di migliaia di veicoli usati di alta qualità negli Stati Uniti. Si tratta di "un passo significativo nella più ampia strategia di trasformazione di Hertz, che include la creazione di", si legge in una nota.Hertz sta ampliando l'inventario disponibile sulla sezione Auto diper offrire una selezione più ampia di veicoli di marchi affidabili come Ford, Toyota, Chevrolet, Nissan e altri. I clienti possono ora consultare gli annunci di Hertz Car Sales su Amazon Autos, completare l'acquisto online e ritirare il veicolo presso le sedi Hertz Car Sales., con l'intenzione di estenderlo alle 45 sedi Hertz Car Sales in tutti gli Stati Uniti."Il nostro obiettivo è reinventare l'esperienza di acquisto di un'auto e raggiungere i clienti ovunque si trovino, online o di persona, con comodità, sicurezza e scalabilità", ha dichiarato, Vicepresidente Esecutivo di Hertz Car Sales. "Questa collaborazione ci consente di offrire una selezione più ampia di veicoli ben tenuti da più concessionari in tutto il paese, mantenendo al contempo la semplicità che i clienti si aspettano da Amazon", ha dichiarato, Global Head di Amazon Autos.