Keysight Technologies scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sistemi di misurazione elettronica, che tratta in perdita del 5,80% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Keysight Technologies, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Keysight Technologies segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 152,6 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 155,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 151,2.

