Keysight Technologies scivola in fondo al mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di sistemi di misurazione elettronica
, che tratta in perdita del 5,80% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Keysight Technologies
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Keysight Technologies
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 152,6 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 155,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 151,2.
