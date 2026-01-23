Milano 17:35
44.832 -0,58%
Nasdaq 20:42
25.599 +0,32%
Dow Jones 20:42
49.049 -0,68%
Londra 17:35
10.143 -0,07%
Francoforte 17:35
24.901 +0,18%

Insulet Corporation scivola in fondo al mercato di New York

Scende sul mercato l'azienda che produce dispositivi medici innovativi, che soffre con un calo del 4,75%.
