Milano 17:35
45.431 -1,71%
Nasdaq 19:08
24.855 +0,68%
Dow Jones 19:08
49.641 +0,38%
Londra 17:35
10.446 +0,42%
Francoforte 17:35
24.915 +0,25%

Expedia scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Expedia scivola in fondo al mercato di New York
A picco il comparatore turistico mondiale, che presenta un pessimo -5,83%.
Condividi
```