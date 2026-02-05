Milano
17:35
45.820
-1,75%
Nasdaq
20:21
24.728
-0,66%
Dow Jones
20:21
49.126
-0,76%
Londra
17:35
10.309
-0,90%
Francoforte
17:35
24.491
-0,46%
Giovedì 5 Febbraio 2026, ore 20.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cummins scivola in fondo al mercato di New York
Cummins scivola in fondo al mercato di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
05 febbraio 2026 - 20.00
Ribasso scomposto per il
produttore di motori diesel, a gas naturale e componenti per motori
, che esibisce una perdita secca del 9,91% sui valori precedenti.
Condividi
Leggi anche
New York: i venditori si accaniscono su Cummins
Teleflex scivola in fondo al mercato di New York
Insulet Corporation scivola in fondo al mercato di New York
Equifax scivola in fondo al mercato di New York
Titoli e Indici
Cummins
-10,03%
Altre notizie
Zimmer Biomet Holdings scivola in fondo al mercato di New York
Royal Caribbean Cruises scivola in fondo al mercato di New York
Thomson Reuters scivola in fondo al mercato di New York
Barclays scivola in fondo al mercato di Londra
Celanese scivola in fondo al mercato di New York
Siemens scivola in fondo al mercato di Francoforte
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto