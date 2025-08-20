Milano 13:51
Finanza
Le scommesse di pace in Ucraina colpiscono titoli difesa in Europa
(Teleborsa) - La probabilità di una pace in Ucraina colpisce pesantemente il settore della difesa, che crolla sui mercati europei, dopo aver messo a segno quest'anno la migliore performance del mercato.

Nella giornata di martedì 19 agosto 2025, i titoli della difesa sono capitolati, scontando un'alta probabilità di accordo fra Putin e Zelensky, in scia a quanto emerso dal vertice di lunedì alla Casa Bianca, con Trump ed i leader europei, che ha riacceso le speranze per una soluzione diplomatica alla guerra, aprendo la strada ad un vertice trilaterale con Trump, Putin e Zelensky.

L'ipotesi di fine della guerra che da tre anni sconvolge l'Europa e di un ridimensionamento delle spese militari avrebbe conseguenze sulle società della difesa, che si qui hanno realizzato ampi profitti e brillanti performance borsistiche.

Il martedì nero della difesa

L'indice Stoxx Europe Aerospace and Defense martedì ha lasciato sul parterre il 2,6%, risultando uno dei peggiori comparti sui mercati europei. Fra i peggiori la tedesca Rheinmetall ha ceduto il 4,85%, risultando il peggior titolo del Dax30, dopo aver registrato sin qui la performance più brillante del 2025 all'interno del paniere delle Blue-Chips tedesche.

A Milano sono crollate anche Leonardo e Fincantieri, cedendo entrambe circa il 10% del loro valore, dopo aver registrato rispettivamente performance di +71% e +137% da inizio anno.

Performance negativa prosegue

Dopo le pesanti vendite di ieri, il settore oggi continua ad essere colpito dalle vendite, più o meno marcate e distribuite sui mercati europei. L'indice Stoxx Europe Aerospace and Defense cede oggi un altro 0,5%, portando la performance ad una settimana a -0,9%.

A Londra prosegue la discesa di Rolls-Royce che perde l'1,4% e Qinetiq l'1,15%, mentre si stabilizzano le quotazioni di BAE Systems, che viaggia sulla parità. Tiene attorno ai livelli di ieri anche la francese Thales alla Borsa di Parigi, mentre le tedesche contengono il calo Rheinmetall (-1%) e Hensoldt.

Quanto ai titoli quotati a Piazza Affari, Leonardo beneficia di qualche ricopertura (+0,45%), mentre Fincantieri registra perdite frazionali (-0,60%).
