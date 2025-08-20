Le scommesse di pace in Ucraina colpiscono titoli difesa in Europa

(Teleborsa) - La probabilità di una pace in Ucraina colpisce
pesantemente il settore della difesa
, che crolla sui mercati europei, dopo aver messo a segno quest'anno la migliore performance del mercato.
Nella giornata di martedì 19 agosto 2025, i titoli della difesa sono capitolati, scontando un'alta probabilità di accordo fra Putin e Zelensky
, in scia a quanto emerso dal vertice di lunedì alla Casa Bianca
, con Trump ed i leader europei, che ha riacceso le speranze per una soluzione diplomatica alla guerra, aprendo la strada ad un vertice trilaterale con Trump, Putin e Zelensky.
L'ipotesi di fine della guerra che da tre anni sconvolge l'Europa e di un ridimensionamento delle spese militari
avrebbe conseguenze sulle società della difesa, che si qui hanno realizzato ampi profitti e brillanti performance borsistiche. Il martedì nero della difesa L'indice Stoxx Europe Aerospace and Defense
martedì ha lasciato sul parterre il 2,6%, risultando uno dei peggiori comparti sui mercati europei. Fra i peggiori la tedesca Rheinmetall
ha ceduto il 4,85%, risultando il peggior titolo del Dax30, dopo aver registrato sin qui la performance più brillante del 2025 all'interno del paniere delle Blue-Chips tedesche.
A Milano sono crollate anche Leonardo e Fincantieri
, cedendo entrambe circa il 10% del loro valore, dopo aver registrato rispettivamente performance di +71% e +137% da inizio anno. Performance negativa prosegue
Dopo le pesanti vendite di ieri, il settore oggi continua ad essere colpito dalle vendite
, più o meno marcate e distribuite sui mercati europei. L'indice Stoxx Europe Aerospace and Defense cede oggi un altro 0,5%, portando la performance ad una settimana a -0,9%.
A Londra prosegue la discesa di Rolls-Royce
che perde l'1,4% e Qinetiq
l'1,15%, mentre si stabilizzano le quotazioni di BAE Systems
, che viaggia sulla parità. Tiene attorno ai livelli di ieri anche la francese Thales
alla Borsa di Parigi, mentre le tedesche contengono il calo Rheinmetall
(-1%) e Hensoldt
.
Quanto ai titoli quotati a Piazza Affari, Leonardo
beneficia di qualche ricopertura (+0,45%), mentre Fincantieri
registra perdite frazionali (-0,60%).