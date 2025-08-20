Le scommesse di pace in Ucraina colpiscono titoli difesa in Europa

Rheinmetall

(Teleborsa) - Lapesantemente il, che crolla sui mercati europei, dopo aver messo a segno quest'anno la migliore performance del mercato.Nella giornata di martedì 19 agosto 2025, i titoli della difesa sono capitolati,, in scia a quanto emerso dal, con Trump ed i leader europei, che ha riacceso le speranze per una soluzione diplomatica alla guerra, aprendo la strada ad un vertice trilaterale con Trump, Putin e Zelensky.L'ipotesi di fine della guerra che da tre anni sconvolge l'Europa e di unavrebbe conseguenze sulle società della difesa, che si qui hanno realizzato ampi profitti e brillanti performance borsistiche.martedì ha lasciato sul parterre il 2,6%, risultando uno dei peggiori comparti sui mercati europei. Fra i peggiori la tedescaha ceduto il 4,85%, risultando il peggior titolo del Dax30, dopo aver registrato sin qui la performance più brillante del 2025 all'interno del paniere delle Blue-Chips tedesche.A Milano sono crollate anche, cedendo entrambe circa il 10% del loro valore, dopo aver registrato rispettivamente performance di +71% e +137% da inizio anno.Dopo le pesanti vendite di ieri, il, più o meno marcate e distribuite sui mercati europei. L'indice Stoxx Europe Aerospace and Defense cede oggi un altro 0,5%, portando la performance ad una settimana a -0,9%.A Londra prosegue la discesa diche perde l'1,4% el'1,15%, mentre si stabilizzano le quotazioni di, che viaggia sulla parità. Tiene attorno ai livelli di ieri anche la francesealla Borsa di Parigi, mentre le tedesche contengono il calo(-1%) eQuanto ai titoli quotati a Piazza Affari,beneficia di qualche ricopertura (+0,45%), mentreregistra perdite frazionali (-0,60%).