New York: balza in avanti LyondellBasell Industries

(Teleborsa) - Balza in avanti la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,97%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a LyondellBasell Industries rispetto all'indice di riferimento.


Le tendenza di medio periodo di LyondellBasell Industries si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 56,13 USD. Supporto stimato a 54,25. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 58,02.

