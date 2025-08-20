New York: brillante l'andamento di Bunge

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il gruppo agroalimentare americano
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,83%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Bunge
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,47%, rispetto a -1,24% dell'indice del basket statunitense
).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Bunge
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 82,72 USD. Primo supporto visto a 81,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 80,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)