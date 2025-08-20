Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 17:37
23.177 -0,89%
Dow Jones 17:37
44.931 +0,02%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

New York: movimento negativo per Goldman Sachs

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per Goldman Sachs
(Teleborsa) - Sottotono la banca d'affari americana, che passa di mano con un calo dell'1,99%.

Lo scenario su base settimanale di Goldman Sachs rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 717 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 701,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 696,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
