New York: nuovo spunto rialzista per Dayforce

(Teleborsa) - Balza in avanti la società specializzata nello sviluppo di software per la gestione del capitale umano, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,02%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Dayforce rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di Dayforce è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 67,98 USD, mentre il primo supporto è stimato a 66,95. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 69,01.

