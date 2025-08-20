New York: nuovo spunto rialzista per Dayforce

(Teleborsa) - Balza in avanti la società specializzata nello sviluppo di software per la gestione del capitale umano
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,02%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Dayforce
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Dayforce
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 67,98 USD, mentre il primo supporto è stimato a 66,95. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 69,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)