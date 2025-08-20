Milano 17:35
New York: nuovo spunto rialzista per Fortinet

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader nel settore della sicurezza informatica, con una variazione percentuale del 2,00%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fortinet più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Fortinet perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 77,9 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 80,8. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 76,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
