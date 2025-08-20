New York: nuovo spunto rialzista per Fortinet

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del leader nel settore della sicurezza informatica
, con una variazione percentuale del 2,00%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Fortinet
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Fortinet
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 77,9 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 80,8. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 76,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)