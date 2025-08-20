New York: risultato positivo per McKesson

(Teleborsa) - Avanza il distributore di prodotti farmaceutici
, che guadagna bene, con una variazione del 3,13%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di McKesson
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di McKesson
ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 704,1 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 721,6, mentre il primo supporto è stimato a 686,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)