Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 20:52
23.195 -0,81%
Dow Jones 20:52
44.913 -0,02%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

New York: risultato positivo per McKesson

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il distributore di prodotti farmaceutici, che guadagna bene, con una variazione del 3,13%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di McKesson più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di McKesson ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 704,1 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 721,6, mentre il primo supporto è stimato a 686,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
