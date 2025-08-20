New York: violenta contrazione per Generac Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda che produce generatori di energia elettrica
, che tratta in perdita del 3,98% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Generac Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di Generac Holdings
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 197,3 USD con primo supporto visto a 186,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 182,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)