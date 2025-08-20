Milano 13:53
Parigi: risultato positivo per Danone
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di alimenti e bevande, in guadagno del 2,69% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Danone più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di breve periodo di Danone mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 74,71 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 73,13. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 76,29.

