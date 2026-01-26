Parigi: Danone in forte discesa

(Teleborsa) - Scende sul mercato il produttore di alimenti e bevande
, che soffre con un calo del 5,15%.
La tendenza ad una settimana di Danone
è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Danone
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 63,06 Euro con area di resistenza individuata a quota 66,02. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 62,06.
