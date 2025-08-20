Milano
17:35
42.865
-0,36%
Nasdaq
17:38
23.175
-0,90%
Dow Jones
17:38
44.940
+0,04%
Londra
17:35
9.288
+1,08%
Francoforte
17:35
24.277
-0,60%
Mercoledì 20 Agosto 2025, ore 17.55
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: giornata fiacca per il comparto telecomunicazioni in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
20 agosto 2025 - 15.00
Depressa l'
indice del settore telecomunicazioni
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 11.608,87 punti.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: giornata in lieve aumento per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: movimento negativo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Telecommunications - Ss
-0,52%
Altre notizie
Piazza Affari: rialzo controllato per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: risultato positivo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per il comparto telecomunicazioni in Italia
Eurozona: positiva la giornata per l'EURO STOXX Telecommunications
Eurozona: sotto i livelli della vigilia l'EURO STOXX Telecommunications