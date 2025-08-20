Milano 13:54
42.944 -0,18%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 13:54
9.233 +0,48%
Francoforte 13:54
24.342 -0,33%

Piazza Affari: movimento negativo per Saipem

Migliori e peggiori
Piazza Affari: movimento negativo per Saipem
(Teleborsa) - Ribasso per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che presenta una flessione del 2,22%.

L'andamento di Saipem nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di breve periodo della società ingegneristica italiana mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,365 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 2,322. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2,408.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
