Piazza Affari: movimento negativo per Saipem

società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture

Saipem

FTSE MIB

società ingegneristica italiana

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 2,22%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 2,365 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 2,322. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 2,408.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)