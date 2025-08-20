Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 17:38
23.175 -0,90%
Dow Jones 17:38
44.940 +0,04%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

Piazza Affari: rosso per il settore automotive dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rosso per il settore automotive dell'Italia
Perde terreno il comparto italiano auto e ricambi, che retrocede a 356.922,53 punti, ritracciando dell'1,01%.
Condividi
```