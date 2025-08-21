Analisi Tecnica: indice MDAX del 20/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Discesa moderata per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che chiude la giornata del 20 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'indice MDAX, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 30.797,6. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 31.038,5 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 30.717,3.
