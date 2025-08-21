Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 20:23
23.128 -0,52%
Dow Jones 20:23
44.802 -0,30%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

Borsa: Andamento negativo per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,78% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 23.067,56 punti

In breve, Finanza
L'indice dei tecnologici USA scambia con un ribasso dello 0,78% alle 19:30 e passa di mano a 23.067,56 punti.
