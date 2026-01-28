Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:14
26.020 +0,31%
Dow Jones 18:14
49.066 +0,13%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,70%

L'indice dei titoli tecnologici USA inizia le contrattazioni a 26.121,74 punti

In breve, Finanza
Seduta vivace oggi per il Nasdaq-100, protagonista di un allungo dello 0,70%, a quota 26.121,74 in apertura.
