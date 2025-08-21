Milano 20-ago
42.865 0,00%
Nasdaq 20-ago
23.250 -0,58%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 20-ago
9.288 0,00%
Francoforte 20-ago
24.277 0,00%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)

L'Indice Hang Seng dà il via alle contrattazioni a 25.165,94 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Hong Kong (0%)
Appiattita la performance dell'indice Hang Seng, che passa di mano con un 0%, a quota 25.165,94 in apertura.
Condividi
```