Eurozona, produzione delle costruzioni continua a calare a giugno

(Teleborsa) - A giugno 2025, rispetto a maggio 2025, laè diminuita dello 0,8% nell'e dello 0,5% nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. A maggio 2025, la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita del 2,1% nell'area euro e dell'1,9% nell'UE.A giugno 2025,, la produzione nel settore delle costruzioni è aumentata dell'1,7% nell'area euro e dell'1,9% nell'UE.Nell'area dell'euro, a giugno 2025, rispetto a maggio 2025, la produzione nel settore delle costruzioni: è diminuita dell'1,8% per la costruzione di; è aumentata dello 0,5% per l'; è diminuita dello 0,2% per le attività di costruzione specializzate.Tra gliper i quali sono disponibili dati, i maggiori cali mensili della produzione nel settore delle costruzioni sono stati registrati in Spagna (-5,6%), Ungheria (-5,3%) e Slovenia (-3,7%). Gli aumenti più elevati sono stati osservati in Slovacchia (+5,3%), Romania (+4,5%) e Polonia (+3,2%).