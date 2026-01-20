Milano 13:11
44.555 -1,42%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:11
10.089 -1,04%
Francoforte 13:11
24.565 -1,58%

L'Indice del settore costruzioni italiano scambia in rosso a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
L'Indice del settore costruzioni italiano scambia in rosso a Piazza Affari
Viene venduto parecchio il settore costruzioni a Milano, che continua la seduta a 71.749,47 punti.
Condividi
```