Milano
13:11
44.555
-1,42%
Nasdaq
16-gen
25.529
0,00%
Dow Jones
16-gen
49.359
0,00%
Londra
13:11
10.089
-1,04%
Francoforte
13:11
24.565
-1,58%
Martedì 20 Gennaio 2026, ore 13.28
Home Page
/
Notizie
/ L'Indice del settore costruzioni italiano scambia in rosso a Piazza Affari
L'Indice del settore costruzioni italiano scambia in rosso a Piazza Affari
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
20 gennaio 2026 - 10.00
Viene venduto parecchio il
settore costruzioni a Milano
, che continua la seduta a 71.749,47 punti.
Condividi
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Construction And Materials
-2,45%
