Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:04
23.120 -0,56%
Dow Jones 18:04
44.725 -0,47%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: si muove sotto la parità l'EURO STOXX Automobiles & Parts
In lieve calo l'indice europeo del settore auto e ricambi, che continua la giornata sotto la parità a 517,24 punti.
Condividi
```