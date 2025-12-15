Milano 17:35
Eurozona: timido segno meno per l'EURO STOXX Automobiles & Parts

Si muove al ribasso l'indice europeo del settore auto e ricambi, che perde lo 0,48%, scambiando a 516,76 punti.
