Francoforte: andamento rialzista per United Internet

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di United Internet
, con una variazione percentuale del 2,57%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che United Internet
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,35%, rispetto a -1,02% del Germany MDAX
).
Lo status tecnico di United Internet
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25,03 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25,85. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24,51.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)