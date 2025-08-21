Milano 15:35
42.912 +0,11%
Nasdaq 15:35
23.157 -0,40%
Dow Jones 15:35
44.710 -0,51%
Londra 15:35
9.284 -0,04%
Francoforte 15:35
24.224 -0,22%

Francoforte: andamento rialzista per United Internet

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di United Internet, con una variazione percentuale del 2,57%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che United Internet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,35%, rispetto a -1,02% del Germany MDAX).


Lo status tecnico di United Internet mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25,03 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 25,85. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24,51.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
