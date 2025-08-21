Milano 9:48
Francoforte: balza in avanti Hensoldt

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit Hensoldt, che lievita del 2,37%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hensoldt, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di Hensoldt suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 81,55 Euro con tetto rappresentato dall'area 82,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 80,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
