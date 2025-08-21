Francoforte: balza in avanti Hensoldt

(Teleborsa) - Scambia in profit Hensoldt
, che lievita del 2,37%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hensoldt
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Hensoldt
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 81,55 Euro con tetto rappresentato dall'area 82,6. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 80,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)