Londra: movimento negativo per Coca Cola HBC

(Teleborsa) - Sottotono il più grande imbottigliatore dei prodotti a marchio Coca Cola
, che passa di mano con un calo del 2,15%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Coca Cola HBC
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il distributore dei prodotti Coca Cola
rispetto all'indice.
L'esame di breve periodo di Coca Cola HBC
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 39,71 sterline e primo supporto individuato a 38,73. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 40,69.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)