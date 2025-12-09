Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:14
25.682 +0,21%
Dow Jones 19:14
47.660 -0,17%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

New York: risultato positivo per Coca-Cola Europacific Partners

(Teleborsa) - Bene l'azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande, con un rialzo dell'1,95%.

La tendenza ad una settimana di Coca-Cola Europacific Partners è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 90,73 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 92,05. Il peggioramento di Coca-Cola Europacific Partners è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 89,85.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
