Milano 17:35
44.594 -0,37%
Nasdaq 21:18
25.452 +0,42%
Dow Jones 21:18
48.390 +0,53%
Londra 17:35
9.866 -0,32%
Francoforte 17:35
24.284 -0,02%

Londra: rosso per Coca-Cola Europacific Partners

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la società di imbottigliamento che vende bevande analcoliche con il marchio Coca-Cola in Europa, con un ribasso del 2,15%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Coca-Cola Europacific Partners rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 68,67 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 68,07. L'equilibrata forza rialzista di Coca-Cola Europacific Partners è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 69,27.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
