New York: andamento negativo per Coca Cola
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gigante americano della bevanda più famosa al mondo, con una flessione del 2,07%.

L'andamento di Coca Cola nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 71,37 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 70. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 69,53.

