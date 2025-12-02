New York: andamento negativo per Coca Cola

gigante americano della bevanda più famosa al mondo

Coca Cola

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il, con una flessione del 2,07%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 71,37 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 70. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 69,53.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)