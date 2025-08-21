Milano 9:50
43.030 +0,38%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:50
9.296 +0,08%
24.304 +0,11%

Madrid: giornata depressa per Telefonica

Migliori e peggiori, In breve
Sottotono l'azienda di telefonia spagnola, che passa di mano con un calo del 2,03%.
