Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:05
23.118 -0,57%
Dow Jones 18:05
44.714 -0,50%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

New York: andamento negativo per CDW

Sottotono il fornitore americano di prodotti hardware e software, che passa di mano con un calo dell'1,90%.
