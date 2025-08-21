New York: andamento negativo per First Solar

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici
, che presenta una flessione del 3,12%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di First Solar
più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di First Solar
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 209,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 194,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 224,8.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)