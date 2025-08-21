Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:05
23.118 -0,57%
Dow Jones 18:05
44.714 -0,50%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

New York: andamento negativo per First Solar

Migliori e peggiori
New York: andamento negativo per First Solar
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore statunitense di pannelli fotovoltaici, che presenta una flessione del 3,12%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di First Solar più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di First Solar è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 209,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 194,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 224,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```