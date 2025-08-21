Milano 17:35
New York: brillante l'andamento di United Health

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Bene la big delle assicurazioni sanitarie, con un rialzo del 2,15%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a United Health rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico dell'assicuratore sanitario è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 309,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 300,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 318,1.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
