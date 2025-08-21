New York: brillante l'andamento di United Health

(Teleborsa) - Bene la big delle assicurazioni sanitarie
, con un rialzo del 2,15%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a United Health
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico dell'assicuratore sanitario
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 309,3 USD, mentre il primo supporto è stimato a 300,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 318,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)