New York: calo per Edison International

(Teleborsa) - Composto ribasso per il distributore di elettricità, in flessione del 3,65% sui valori precedenti.

L'andamento di Edison International nella settimana, rispetto all'S&P-500, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico di Edison International è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 55,58 USD, mentre il primo supporto è stimato a 52,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 58,34.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
