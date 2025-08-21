New York: calo per Edison International

(Teleborsa) - Composto ribasso per il distributore di elettricità
, in flessione del 3,65% sui valori precedenti.
L'andamento di Edison International
nella settimana, rispetto all'S&P-500
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di Edison International
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 55,58 USD, mentre il primo supporto è stimato a 52,82. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 58,34.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)