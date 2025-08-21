Milano
Giovedì 21 Agosto 2025, ore 18.24
New York: rosso per First Solar
21 agosto 2025 - 16.10
Composto ribasso per il
produttore statunitense di pannelli fotovoltaici
, in flessione del 3,12% sui valori precedenti.
First Solar
-5,79%
