Piazza Affari: pioggia di acquisti su D'Amico

Rialzo per il leader mondiale nel trasporto marittimo, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,23%.
