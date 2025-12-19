Milano 12:46
44.608 +0,33%
Nasdaq 18-dic
25.019 0,00%
Dow Jones 18-dic
47.952 +0,14%
Londra 12:46
9.843 +0,05%
Francoforte 12:46
24.198 0,00%

Piazza Affari: giornata depressa per D'Amico

Migliori e peggiori
Piazza Affari: giornata depressa per D'Amico
(Teleborsa) - Retrocede il leader mondiale nel trasporto marittimo, con un ribasso del 2,29%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di D'Amico, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico di D'Amico suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,858 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,996. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,806.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```