Piazza Affari: giornata depressa per D'Amico

(Teleborsa) - Retrocede il leader mondiale nel trasporto marittimo
, con un ribasso del 2,29%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di D'Amico
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di D'Amico
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 4,858 Euro con tetto rappresentato dall'area 4,996. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 4,806.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)